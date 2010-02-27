انفجار عبوة ناسفة في مخيم الشاطئ حيث يقطن رئيس الوزراء

فلسطين اليوم- غزة

دوى انفجار ضخم، مساء اليوم السبت في أرجاء مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، حيث يقطن رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية "إسماعيل هنية".

ونقل مراسلنا عن شهود عيان في المنطقة أن الأنباء تضاربت حول تفاصيل الانفجار فقد أشارت مصادر أن انفجارا داخليا وقع في أحد المنازل فيما قال آخرون أن قنبلة انفجرت دون أن يعرف تفاصيل واضحة عن السبب الحقيقي للانفجار .

وقد منعت الشرطة الفلسطينية المواطنين من الاقتراب من المكان وبدأت التحقيق في مجريات الحدث، في حين نفت مصادر طبية وقوع إصابات جراء الانفجار .