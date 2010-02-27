العودة ينتقد قرار ضم "الإبراهيمي" ويدعو العالم الإسلامي للتحرك

فلسطين اليوم- غزة

وجَّه فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة انتقادات شديدة لقرار إسرائيل ضمَّ الحرم الإبراهيمي ومسجدِ بلال للآثار اليهودية، معتبرًا أن هذا يأتِي ضمن مخطط الصهاينة لتهويد القدس الشريف، داعيًا العالم العربي والإسلامي إلى مواجهة الهجمة الإسرائيلية الشرسة على المقدسات الإسلامية.

وقال الشيخ العودة، في ردِّه على مداخلة حول قرار الاحتلال ضمَّ الحرم الإبراهيمي وما جاوره للآثار الصهيونية، خلال حلقة "الحياة كلمة": "إنَّ الحكومة الإسرائيلية الحالية يمينية متطرفة باغية"، مؤكدًا على أن ما قامت به تجاه المسجد الإبراهيمي "خطوة رمزية وجزء من العدوان على القدس والتجاوزات" التي ترتكبها بحق الفلسطينيين والمقدسات.

وأشار فضيلته إلى عملية اغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح "والموقف السَّيِّئ لحكومة الاحتلال الذي يَنُمّ عن لا مبالاة"، لافتًا إلى أنه "حتى الآن إسرائيل لم تقدم اعتذارًا بل تتكلم عن بطولة في هذا العمل"، مُشِيدًا في الوقت نفسه بأداء الجهاز الأمني في دُبَيّ الذي نجح في فضح هذه القضية بشكل دقيق وسريع، مما جعل الموقف الإسرائيلي يعانِي قدرًا من الحرج سواء في بريطانيا وأستراليا وعددٍ من الدول الأوروبية وكيف استطاع الأمن في الإمارات أن يقدمهم على أنهم مجموعة عصابات تمارس التزوير والقتل وهذا ليس غريبا على هذه العصابة التي كتب الله علينا أن نواجهها في هذه المرحلة.

وخُصِّصت، حلقة أمس الجمعة من البرنامج الأسبوعي الذي يُذاع على قناة "إم بي سي" الفضائية، لاستقبال المداخلات والاتصال والتفاعل مع الموقع الإلكتروني ومداخلات صفحة الشيخ سلمان العودة على الموقع الاجتماعي "فيس بوك".