المنتخب المصري في القدس في 28 مارس.. وترتيبات لتكريم ابوتريكة

فلسطين اليوم-الأهرام المصرية
يكثف مسئولو المنتخب الأوليمبى لكرة القدم اتصالاتهم مع الأطراف المختلفة لترتيب رحلة الفريق إلى القدس يوم 28 مارس المقبل والتى وصفتها وكالات الأنباء بأنها حدث تاريخي وتتضمن تكريم لأبو تريكه.
وهذا الوصف سببه أنه لم يحدث لأي منتخب كروي وأن قام بها من قبل. وقد اتفق الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب الأوليمبي, مع جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني للعبة ـ والذي سيزور القاهرة قريبا ـ علي الخطوط العريضة والتي ستتضمن إقامة تكريم للمنتخب المصري الأول يحضره سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري بمناسبة الفوز الكبير الذي تحقق في أنجولا أخيرا. بالإضافة إلي تكريم آخر للاعب محمد أبوتريكة الذي وجهت إليه الدعوة لمرافقة البعثة لتكريمه منفردا, وهو التكريم الذي تأجل عدة مرات من قبل لأسباب مختلفة منذ بطولة الأمم الإفريقية بغانا عام2008.
وقد ارتفعت الروح المعنوية للاعبي المنتخب الأوليمبي ووضح الإصرار علي اثبات الوجود من أجل نيل شرف الاختيار للرحلة, حيث يضم معسكر الفريق24 لاعبا يتم تصفيتهم إلي20 فقط للسفر بهم إلي القدس, حيث زيارة الأماكن المقدسة والصلاة بالمسجد الأقصي وأداء المباراة المرتقبة مع المنتخب الفلسطيني الأول بالملعب الرئيسي بالقدس, وهي المباراة التي تقوم بتغطيتها كل وكالات الأنباء والفضائيات المختلفة من جميع أنحاء العالم باعتبارها حدثا فريدا لم يحدث من قبل.
وكان مدير المنتخب الأوليمبي قد قام بتعديل موعد مباراة المنتخب الأوليمبي مع فريق نادي السالمية الكويتي والمقرر له أن يقام يوم3 مارس المقبل حتي يتسني للاعبي الفريق المصري مشاهدة مباراة المنتخب الأول مع نظيره الإنجليزي باستاد ويمبلي, وعلي هذا تقرر أن ينتهي لقاء المنتخب الأوليمبي والسالمية قبل الساعة السابعة مساء.
وعلي جانب آخر, قرر هاني رمزي المدير الفني للفريق المصري الاستفادة الكاملة من رسالة الدكتوراة التي حصل عليها الدكتور علاء عبدالعزيز في كلية التربية الرياضية جامعة الزقازيق والتي تعد الأولي في مجالها, حيث تعني بتأهيل الاداري الفني, حيث تعتمد فنيات الادارة علي تسجيل كل العناصر الخاصة بكل لاعب( بدنيا وفنيا وصحيا وغذائيا ونفسيا) ومن واقع كل هذه المعلومات المدونة في الكمبيوتر يكون الاختيار السليم وتفضيل أحدهم علي الآخر. وهي خطوة غير مسبوقة في تاريخ المنتخبات الوطنية المصرية.