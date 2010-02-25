صحيفة جزائرية تتهم « رويترز » بالانحياز لمصر وشحاتة يرفض مقاضاة دراجي

اتهمت صحيفة الشروق الجزائرية، وكالة الأنباء العالمية رويترز، بالتآمر مع مصر ضد المنتخب الجزائري عن طريق نشر أخبار مغلوطة تسيء إلى الجزائريين منذ انتهاء مباراة الدور نصف النهائي في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بين الجزائر ومصر والتي انتهت بفوز الفراعنة برباعية نظيفة، وقالت الصحيفة الجزائرية "طفت للسطح وكالة رويترز العالمية بأخبارها المتعدّدة عن المنتخب الوطني ولاعبيه، وبشكل يوحى بأن الأمور محضرة مسبقاً وتتجه لضرب استقرار المنتخب الوطني الذي تأهل بكل جدارة واستحقاق للمونديال"، وواصلت الصحيفة هجومها الحاد، قائلة "خرجت علينا وكالة رويترز بعد 24 ساعة من نهاية اللقاء معلنة عبر مصدر مطلع أن الكاف عاقبت كوفي كوجيا حكم المباراة لعدم طرده الحارس شاوشى الذي اعتدى عليه، والغريب في الأمر أن وكالة رويترز لم يسبق وأن تعاملت بمنطق المصدر المطلع".

ثم حولت الصحيفة هجومها على مكتب وكالة الأنباء بالقاهرة، مؤكدة أن خبر معاقبة الكاف لشاوشى وبلحاج أربع مباريات، وبالتالي حرمانهم من المونديال هو مجرد حلم لهذا المكتب.

شحاتة يرفض مقاضاة دراجي

القاهرة/ نفى الكابتن حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر ما يتردد حول قيامه برفع دعوى قضائية ضد حفيظ دراجي معلق الجزيرة الرياضية بسبب مقاله في موقع سوبر

وقال حسن شحاتة اليوم لمراسل موقع سوبر أثناء وجوده بمقر اتحاد الكرة المصري انه لم يقرأ ما كتبه دراجي ولا يريد أن يعرف تفاصيل ما جاء في المقال، وأكد أنه لن يرفع ضده دعوى قضائية لأنه قد يضطر إلى مقاضاة عدد كبير من رجال الصحافة والإعلام يكتبون ضده .

وكانت صحيفة الوطن السعودية قد ذكرت اليوم أن حسن شحاتة يعتزم ملاحقة حفيظ دراجي قضائيا بسبب مقاله في موقع سوبر أتهم فيه حسن شحاتة بالحقد .

وكان دراجي قد وجه انتقادات للمدير الفني لمنتخب مصر في مقاله الأسبوعي لموقع سوبر بسبب التصريح الذي قال فيه إنه لن يشجع الجزائر في المونديال وقال دراجي في مقاله :

لن أتوجه بالشكر والامتنان وكل معاني الاحترام والتقدير لنجم الكرة المصرية والعربية محمد أبو تريكة عندما قال ل"سوبر" بأنه سيشجع المنتخب الجزائري في جنوب إفريقيا، لأنه كلام معقول من أصيل ابن أصيل، وكلام لم يفاجئنا تماما ولم يقوله خوفا أو طمعا ولا نفاقا، ولكنني أريد أن أتوجه في هذا المقام بالشكر الجزيل إلى الكابتن حسن شحاتة مدرب منتخب مصر على تصريحه بأنه لن يشجع منتخب الجزائر في المونديال، لأنه عبر عن موقفه وشعوره بكل جرأة وشجاعة، دون نفاق وكشف للجزائريين والعرب عن حقده الدفين وعن وجهه الآخر الذي لا يختلف فيه مع بعض المصريين ممن أعلنوها صراحة ومن لم يعلنوها .

وأضاف حفيظ دراجي قائلا: "حسن شحاتة المربي والمدرب المتألق والقدوة الذي سيحذو حذوه الكثير من الشباب المصري، لم يذكر الأسباب لأنه يدرك تمام الإدراك بأنه لا يوجد سبب واحد يدفعه لما يقول، ومعنى ما يقول أنه سيشجع أمريكا وانجلترا على حساب الجزائر لأن الجزائر احتلت بلده واعتدت على حرمته وشرفه وشاركت في العدوان الثلاثي على مصر وأهانتها ووقفت إلى جانب إسرائيل ووو".

أما أمريكا وانجلترا اللتان سيشجعهما شحاتة فهما بلدان شقيقان وصديقان يجمعه معهما الدين والعروبة والتاريخ المشترك، ويحبان الخير لمصر ووقفا إلى جانبها في حربي 67 و 73 ، والى جانب مصر ضد إسرائيل، وسيقفان إلى جانبها عند المحن .