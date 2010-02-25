غزة: رئيس البلدية ينفي شكاوي المواطنين بدفع 10 شيكل لمقابلته

فلسطين اليوم: غزة

استوضحت وكالة "فلسطين اليوم" من رئيس بلدية غزة رفيق مكي شكاوي عدد من المواطنين بوجود قرار في البلدية بدفع رسوم 10 شيكل لمقابلة رئيس البلدية.

وبين رئيس البلدية لـ فلسطين اليوم:" أن النظام الموجود داخل البلدية هو أن أي مواطن يريد مقابلة رئيس البلدية يقوم بتعبئة نموذج صغير يضع فيها بياناته (اسمه – ورقم جواله)، ومن ثم يغادر ولا يدفع أي شيكل، وتقوم البلدية بتحديد موعد له وتبليغ المواطن بالموعد ويقابل رئيس البلدية.

وكان عدد من المواطنين تقدموا بشكاوي لـ فلسطين اليوم مفادها أن بلدية غزة تجبر المواطنين دفع عشرة شيكل لدائرة "قلم الجمهور" في حال أرد أي مواطن حل إشكالية يتعلق حلها بمقابلة رئيس البلدية.وهو ما نفاه رئيس البلدية.