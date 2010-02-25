السلطة تمنع ذوي قيادي في الجهاد من زيارته وتتستر على مكان وجوده

السلطة تمنع ذوي القيادي علاء أبو الرب من زيارته وتتستر على مكان وجوده

فلسطين اليوم – جنين

أعرب قيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بالضفة المحتلة، عن استغرابه من منع أجهزة أمن السلطة بالضفة من منع ذوي القيادي "علاء أبو الرب" من زيارته.

وقال القيادي الذي رفض الكشف عن هويته:":إن أجهزة السلطة منعت ذوي القيادي أبو الرب منذ نحو أسبوعين من زيارته، ومنعه من الاتصال بذويه، حيث كان يُسمح له سابقاً بالاتصال بذويه لمرتين في الأسبوع تمتد فقط لعشر دقائق".

وأوضح القيادي أن عائلة أبو الرب توجهت لأريحا لزيارة ابنها المعتادة أسبوعياً، إلا أنها منذ أسبوعين والسلطة تمنعها من الدخول أو الاطمئنان عليه وإدخال أي احتياجات له.

وأضاف "لقد وردتنا معلومات عن قيام أجهزة أمن السلطة بإعادة القيادي علاء أبو الرب للتحقيق، وأنه ربما يكون غادر سجن أريحا لمعتقل آخر لم يُعرف بعد".

وطالب القيادي أجهزة أمن السلطة بالإفراج الفوري عن القيادي أبو الرب الذي تم اعتقاله منذ نحو عامين، ويعاني من إصابات مختلفة في جسده.