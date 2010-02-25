الخليل: قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين من بيت أمر

فلسطين اليوم-الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، خمسة مواطنين خلال حملة دهم وتفتيش نفذتها في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية أن قوات الاحتلال نفذت عمليات دهم وتفتيش في بلدة بيت أمر، واعتقلت خمسة مواطنين، هم: إبراهيم فتحي محمود عوض (18 عاما)، وإياد بسام خليل زعاقيق (34 عاما)، ونادر محمد بحر (37 عاما)، ومحمد رفيق محمد العلامي (17 عاما)، وحسن فهيم حسن العلامي (22 عاما).

وفي السياق ذاته، سلمت قوات الاحتلال بلاغات لمقابلة المخابرات لكل من: الأشقاء زهير ومحمد وخليل مقبل، وخليل عبد الفتاح صبارنة، ونجليه خالد ومحمد، والأشقاء إبراهيم ويوسف ونبيل محمود سالم العلامي، وجواد رياض ابريغيث.

كما اقتحمت روضة أطفال في البلدة وحطمت أبوابها، وفتشتها مستخدمة الكلاب البوليسية.