عزام لـ« فلسطين اليوم »:ضم الحرم الإبراهيمي يجدد آلام المجزرة قبل 16 عاماً

فلسطين اليوم-غزة (خاص)

أكد الشيخ نافد عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أن ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف والتي تصادف اليوم, لايمكن ان تنسى كونها تذكرنا بالوحشية اتجاه شعبنا والتي راح ضحيتها العشرات من المواطنين أثناء تأديتهم صلاة الفجر قبل 16 عاما .

وقال الشيخ عزام ل"فلسطين اليوم"انه من المؤلم أن تأتي ذكرى المجزرة بعد أيام قليلة من إعلان خطير يقضي بضم الحرم الإبراهيمي وقبة راحيل ومسجد بلال للمواقع التراثية اليهودية ليجدد الجرح الفلسطيني الذي لم ينسى والتذكير بأن الصراع مع الاحتلال لم ينتهي.

وأشار عزام الي أن مجزرة الاحتلال دليل دامغ على وحشية الاحتلال ودليل إدناة للضمير الإنساني الذي لم يحرك ساكنا.

وعن فعاليات الفصائل الفلسطينية بخصوص ضم المواقع المقدسة أكد عزام ان الفصائل الفلسطينية لاتتحرك بردود أفعال أنما بروى ثابتة دفاعا عن شعبنا الفلسطيني ومقدساته ,مستنكرا الصمت العربي الذي لم يحرك ساكنا اتجاه ما يجرى في الاراضي المقدسة من عدوان وانتهاكات.