صيدم: زيارة وفد الثوري إلى غزة لم تلغ وما زلنا بانتظار التصاريح

فلسطين اليوم-غزة

نفى الدكتور صبري صيدم النائب الأول لأمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، اليوم، أن يكون وفد المجلس الثوري قد ألغى زيارته المقررة لقطاع غزة اليوم، مؤكدا أن الوفد ما زال بانتظار الحصول على التصاريح اللازمة لهذا الغرض، وأن الوفد عاقد العزم على استمرار المحاولات الحثيثة حتى الوصول إلى القطاع.

وفي تعليقه على الأنباء التي أشارت إلى رفض حركة حماس دخول الوفد إلى القطاع، أكد صيدم أن أمانة سر المجلس الثوري قد أبلغت بطريقة غير مباشرة أن حركة حماس ترفض دخول الوفد إلى غزة، إلا أنه أضاف أن أطرافا عدة لم يسمها عرضت التدخل لدى حماس لتغير موقفها، مشيرا إلى أن الأمانة قد فوجئت بهذا القرار، خاصة في ظل الأجواء الداخلية الإيجابية.

يذكر أنه من المخطط أن يجري أحد أعضاء الوفد عددا كبيرا من العمليات الجراحية الملحة في غزة لعدد من المحرومين من السفر من قبل الاحتلال.