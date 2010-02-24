اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية بالضفة يعلن الإضراب

فلسطين اليوم-طولكرم

قرر اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية في اجتماعه الذي عقد في حرم جامعة خضوري بمحافظة طولكرم، اليوم، الإضراب عن العمل طيلة الأسبوع المقبل.

وقرر الاتحاد الإضراب اعتبارا من يوم الأحد 28 شباط وحتى الخميس 4 آذار 2010، وذلك استئنافا للفعاليات الاحتجاجية التي كان قد علقها قبل أربعة أشهر بناء على طلب هيئة الكتل البرلمانية ووعود وزارة التربية والتعليم العالي برام الله بحل القضايا العالقة.

وناقش مجلس الاتحاد الخطوات والفعاليات الاحتجاجية التي ينوي تنفيذها في المرحلة المقبلة، حيث قرر تنظيم اعتصام أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله في غضون الأسبوعين القادمين.

وأفاد رئيس الاتحاد عبد الجواد الأطرش بأن قرار الإضراب 'ضمن الفعاليات الاحتجاجية التي ينظمها الاتحاد استنكارا لمماطلة وزارة التربية والتعليم العالي في حل القضايا العالقة للعاملين'، وأضاف الأطرش 'إن اللجنة الوزارية الني كلفها مجلس الوزراء بمتابعة قضايا العاملين لم تأت بأي جديد حتى اليوم، وعليه سيقوم الاتحاد بتنفيذ فعاليات متواصلة، وإذا لم تقدم الوزارة واللجنة الوزارية حلا منصفا خلال الأسبوع القادم، لن نتوانى عن الدخول في إضراب مفتوح'.

من جهة أخرى، أعاد مجلس الاتحاد تشكيل هيئته الإدارية، حيث تم اختيار ممثلين عن كل مؤسسة، وتم توزيع المناصب الإدارية وفقا للترتيب التالي: عبد الجواد الأطرش رئيسا، وفاتن البرغوثي نائبا للرئيس، وفراس اصليح أمينا للسر، ونياز ضيف الله ناطقا إعلاميا، وعبد المحسن القواسمي أمينا للصندوق، عضوية كل من طارق النجار، ود. إبراهيم خضر، وسليم الخفش، ود. رياض أبو زناد.