زكي: الزمالك سينافس.. وحمزة سيعود للمنتخب من خلال الأهلي

أكد عمرو زكي مهاجم الزمالك والمعار لصفوف هال سيتي الانجليزي أن الزمالك قادر على المنافسة على لقب الدوري هذا العام، وأشار إلى أن جمال حمزة سيعود للانضمام للمنتخب المصري مجددا من خلال الأهلي.

وقال زكي في حديث مطول مع Yallakora.com من انجلترا "حسام حسن أعاد الروح العالية للزمالك، وبات منافساً قويا على لقب الدوري".

وتابع "هناك أكثر من ناد آخر قادر على المنافسة هذا العام سواء الاسماعيلي او بتروجيت وأيضا طلائع الجيش".

وأشاد البلدوزر بمستوى أحمد جعفر مهاجم الزمالك، نافياً ان يكون النادي الأبيض يمر بأي أزمة في مركز خط الهجوم.

هبوط مستوى الأهلي

وعن هبوط مستوى الأهلي في الفترة الأخيرة، قال "أكثر ما كان يميز الأهلي خلال الأعوام الماضية هو قدرة لاعبيه على تعويض الخسارة أو فارق الأهداف في اللحظات الأخيرة، اما الآن فيحدث العكس فالأهلي يتقدم ثم يتعادل أو يفوز منافسيه".

وتابع "رغم كل ذلك، يبقى الأهلي مرشحاً قوياً للفوز بالبطولة هذا العام، خاصة وانه مازال متصدر المسابقة".

وأشاد زكي بزميله عماد متعب مهاجم الأهلي، وقال "متعب من أفضل المهاجمين الذين ألعب بجوارهم، بالإضافة إلى انه على المستوى الإنساني يتمتع بشخصية رائعة".

وطالب مهاجم هال سيتي النادي الأهلي بضرورة احترام رغبة متعب في الاحتراف خارجياً، مؤكداً في الوقت ذاته أن رحيل اللاعب لن يقلل من قيمة وقدر النادي الأهلي ولا من ولاء متعب للقميص الأحمر.

جمال حمزة

وتحدث زكي عن صفقة انتقال زميله جمال حمزة للأهلي، وقال "حمزة اختار من قام بتقديره ماديا ومعنويا بشكل جيد، ولم يخن الزمالك وجماهيره كما يقول البعض، لأن في عصر الاحتراف الذي نعيش فيه لا يصح مثل هذه الأقاويل".

وأردف "أتوقع ان يعود حمزة لمستواه الطبيعي والتألق من جديد مع الأهلي، والعودة لصفوف المنتخب الوطني".

وواصل "لا يختلف اثنين على إمكانيات حمزة، وسيكون إضافة كبيرة لفريق الأهلي خلال الموسم القادم".

لقاء انجلترا

وعن اللقاء الذي سيجمع المنتخب المصري بانجلترا باستاد ويمبلي يوم الأربعاء 3 مارس، تحدث زكي قائلا "هناك اهتماما غير عادي في انجلترا بهذا اللقاء، وفيل براون المدير الفني لهال سيتي ابلغني بسعادته لانضمامي للمنتخب في هذا اللقاء، وأيضاً وعدني بحضور المباراة في الملعب".

وأعرب البلدوزر عن أمنياته في تسجيل هدف في هذا اللقاء، مشيراً ان هذا من شانه ان يرفع من قيمته ومن قيمة اللاعب المصري في الملاعب الانجليزية، بالإضافة لانه سيكون تعويض عن غيابه عن المنتخب في بطولة افريقيا الماضية.

وشدد زكي على انه مر بفترة عصيبة بعد علمه بعدم الانضمام للمنتخب قبل بطولة انجولا، مشيراً ان تأثره نفسياً قبل انضمامه لهال سيتي كان بسبب هذا الموضوع وليس لوجود أي مشاكل مع الزمالك.