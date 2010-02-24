مدينة لـ"النساء فقط" في الصين

فلسطين اليوم- وكالات

تستعد الصين لإنشاء أول مدينة للنساء فقط ، وتبلغ مساحتها 3ر2 كيلومتر مربع ، وتقع المدينة الفريدة بقرية "لونجشويهو" الكائنة في منطقة "شوانج تشياو".

وتعكس فكرة المشروع محاولة مختلفة تتجسد فيها هيمنة المرأة وضرورة طاعة الرجال لها، كما أن شعار المدينة هو "النساء لا يخطئن أبداً وعلى الرجال السمع والطاعة".

وتعد الكلمة العليا في تلك المدينة للسائحات وعند مخالفة الرجال لهن يعاقبون بالركوع على الطريق ، أو بغسل الصحون في أي مطعم ، وطبعا الفكرة تسعي فيما يبدو لتحقيق متعة جديدة لحواء عبر إطلاق يدها فى التنكيل بالرجال.