وفد إسرائيلي إلى الصين لإقناعها بتشديد العقوبات على طهران

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

يبدأ وفد إسرائيلي رسمي اليوم الأربعاء، زيارة إلى العاصمة الصينية بكين، في إطار المساعي الإسرائيلية الهادفة إلى تشديد العقوبات على إيران عقاباً لها على مشروعها النووي.

وأفادت مصادر عبرية أن زيارة الوفد الإسرائيلي، الذي يترأسه وزير الشؤون الإستراتيجية موشيه يعلون، "تأتي في مسعى لإقناع القيادة الصينية بضرورة تشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران"، علماً بأن الصين هي من أشد المعارضين لهذا الإجراء.

وأشارت الإذاعة العبرية، نقلاً عن مصادر سياسية، إلى أن المحادثات التي سيجريها يعلون والوفد المرافق له مع كبار المسؤولين الصينيين ستتناول الآثار التي ستنتج جرّاء تزويد إيران بالأسلحة النووية، والمتمثلة بـ "زعزعة الإستقرار في الشرق الأوسط، مما سيؤدي إلى سباق تسلّح نووي في المنطقة بأسرها"، على حد تعبيرها.

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي حثّت فيه الصين الدول المعنية بالملف النووي الإيراني إلى التعامل بـ "ليونة" مع هذه القضية، وتكثيف الإجراءات الدبلوماسية من أجل إيجاد مخرج له عن طريق الحوار والتفاوض.