الخليل: والد يدفن ابنه في ساحة أحد المستشفيات

فلسطين اليوم- الخليل

فتحت الشرطة اليوم الأربعاء، تحقيقاً على خلفية قيام والد بدفن ابنه في ساحة أحد مستشفيات محافظة الخليل في الضفة الغربية.

وأوضح بيان الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن شرطة الخليل تلقت بلاغاً من أحد المستشفيات حول قيام شخص بدفن ابنه في ساحة المستشفى, وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة للمكان وتم إبلاغ وكيل النيابة والذي أمر باستخراج الجثة للكشف عليها ولتحديد سبب الوفاة".

وأكد البيان بأن التحقيق جارٍ في القضية لمعرفة ملابسات الحادث.