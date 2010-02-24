صحيفة ألمانية: الموساد توجه لإسرائيليين للحصول على جوازاتهم الأوروبية

فلسطين اليوم-وكالات

لا تزال قضية اغتيال القيادي في "حماس"، محمود المبحوح، تشغل وسائل الإعلام الألمانية في إعقاب استخدام فريق الإغتيال جوازاً ألمانياً.

فقد كشفت "برلين مورغين بوست" أن جهاز الإستخبارات الخارجية الإسرائيلي – موساد، توجه قبل سنتين أو ثلاث سنوات إلى اسرائيليين يحملون جوازات أوروبية بطلب تسليمهم الجوازات لأشهر دون توضيح الأسباب.

وقد تحدث مراسل الصحيفة الى اسرائيليين اثنين يعيشان في اسرائيل توجه اليهما الموساد للحصول على جوازاتهما الأوروبية.

وقالت إن المدعو "سي"، وهو اسرائيلي يحمل جوازاً سويسريا، سلم جوازه لشخص من الموساد توجه اليه خلال تواجده في قاعة الطعام في احد الكيبوتسات الإسرائيلية. وروى أن شخصاً مجهولاً توجه اليه بعد الغداء في الكيبوتس سائلا هل أنت "فلان" وتحمل جوازاً سويسريا، فرد "سي" بالإيجاب. وبعد ان تعارافا طلب رجل الموساد من "سي" اعارته جوازه السويسري لفترة معينة دون تحديد هدف الإستعارة، ليبدي "سي" موافقته دون تردد.

وتورد الصحيفة حالة أخرى لمواطن فرنسي يعيش في اسرائيل مع زوجته الإسرائيليه تلقى توجهاً مماثلاً لتسليم جوازه الفرنسي لعدة اشهر. وطلب منه ان يتوجه للسلطات الفرنسية بعد 6 اشهر من تسليم الجواز وأن يبلغ عن فقدانه جوازه. وخلافاً للحالة الأولى رفض الفرنسي تسليم جوازه.

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل لم تقدم إلى الآن توضيحات لألمانيا حول استخدام احد قتلة المبحوح جوازاً المانيا سليماً، استصدره مواطن اسرائيلي بعد ان قدم وثائق تثبت اصول والديه الألمانية.