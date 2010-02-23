بيليه يطالب الفيفا باعتماد خمسة حكام لإدارة مباريات مونديال 2010

فلسطين اليوم: وكالات

طالب أسطورة كرة القدم بيليه الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" اعتماد خمسة حكام لإدارة مباريات نهائيات كأس العالم بجنوب إفريقيا، وذلك لتفادي الأخطاء التحكيمية مثل الهدف الذي سجله مارادونا بيده في ربع نهائي مونديال 1986 أمام انكلترا.

وقال بيليه خلال مؤتمر صحافي عقد في مكسيكو سيتي للترويج لكأس ليبرتادوريس إنه يجب وضع حكمين إضافيين خلف خط كل مرمى، لكنه رفض فكرة استخدام الفيديو للتأكد من صحة قرارات الحكام معتبرا ان ذلك سيبطىء من اللعب.

وانتقد الأسطورة البرازيلي بيليه رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم خوليو غروندونا وحملّه مسؤولية تعثر مسيرة منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2010 بعد وصول دييغو مارادونا إلى منصب المدرب.

وأضاف بيليه: "الجدل الدائر حول التأهل ليس خطأ مارادونا. إنها المرة الأولى التي يدرب فيها، إنه خطأ السيد غروندونا".

ورشح بيليه، بطل العالم ثلاث مرات مع منتخب البرازيل أعوام 1958 و1962 و1970، الأرجنتين للمنافسة على اللقب مع البرازيل وإسبانيا في مونديال 2010 رغم الصعوبات التي يواجهها مارادونا، كونها "منتخبات تملك ثقافة الفوز"، على حد تعبيره.