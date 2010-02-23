الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين في الضفة الغربية

فلسطين اليوم-وكالات

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية حملة اعتقالات ومداهمات في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء طالت ستة فلسطينيين في الضفة الغربية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في موقعها الإليكتروني عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل الفلسطينيين بدعوى أنهم "مطلوبون"، مضيفة أنه تم العثور في منزل احدهم على عبوة ناسفة انبوبية ومشطين للدخيرة.

ولم يكشف الجيش عما إذا كان للمعتقلين انتماءات تنظيمية، إلا أنه أضاف أنه "تم إحالة المعتقلين إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم". ويشن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات بصورة شبه يومية في الضفة الغربية في إطار ملاحقة نشطاء فلسطينيين يصفهم بـ"المطلوبين".