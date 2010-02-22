نتنياهو يجدد مطالبته المجتمع الدولي بفرض عقوبات فورية على إيران

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطالبته المجتمع الدولي بفرض عقوبات فورية وناجعة على إيران لوقف سباق التسلح الذي تخوضه.

وأشار في سياق كلمة له أمام مجلس أمناء الوكالة اليهودية إلى أن الاقتصاد الإيراني يعتمد كلياً على قطاع الطاقة ولذا يجب منع صادرات النفط أو واردات مشتقات النفط الإيرانية.

وأضاف نتنياهو أن هذه العقوبات التي تهدف إلى شل القدرات الإيرانية يمكن فرضها إما من خلال استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي أو خارج إطار المجلس لكنه شدد على ضرورة فرضها دون تأخير.