إضراب شامل في الخليل اليوم احتجاجا على ضم الحرم الابراهيمي

فلسطين اليوم-الخليل

أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إقليم وسط الخليل، اضرابا شاملا اليوم الاثنين في كافة مرافق الحياة في مدينة الخليل، بما فيها المدارس والجامعات، احتجاجاً على قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية ضم الحرم الابرهيمي، ومسجد بلال لقائمة المواقع التراثية اليهودية.

وأكد الاقليم، على أن الحرم الإبراهيمي، مسجد اسلامي خالص، ولا يحق لليهود التدخل في شؤونه.

وقال أمين سر الاقليم،كفاح العويوي" هذه محاولة لسرقة التراث والتاريخ، سرقوا الانسان والارض وحريتنا، هذا اقسى انواع احتلال."

وأضاف العويوي، يجب ان تكون هناك وقفة جدية وقفة حقيقية مطلوب مساندة المثقفين وكافة المؤسسات، للحفاظ على عروبة الخليل وحرمها الابراهيمي، وبذل كل الجهود، لدحض ادعاءات الحكومة الاسرائيلية، التي تحمل اجندة واحدة وهي الاستيطان .