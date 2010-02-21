نشطاء السلام خلال تظاهرة في تل أبيب ضد سياسة الحكومة

فلسطين اليوم-وكالات

نظم العشرات من نشطاء حركة السلام الآن وحزب العمل يتقدمهم عدد من أعضاء الكنيست مظاهرة في تل أبيب احتجاجا على السياسات اليمينية للحكومة الإسرائيلية.

وقال عضو الكنيست عن حزب العمل أيتان كابل محرضا أعضاء الحزب للتمرد على سياسة الحكومة "إن أعضاء الحزب تحولوا إلى ورقة تستر عورة الحكومة وتركوا خلفهم كل الخصائص التي كانوا يتمتعون بها في الماضي".

وأضاف "نحن سنتسمر في تسليط الأضواء على حكومة ليبرمان وباراك حتى يعلم كل الجمهور أن هذه الحكومة لا تفعل شيئا غير التشبث بالكراسي الجلدية الفاخرة".

يشار إلى أن المظاهرة ضمت أكثر من ألفي من عناصر اليسار الإسرائيلي ونشطاء السلام وقد وزعت على المشاركين أقنعة تحمل صور إيهود باراك ونتنياهو.

وقال سكرتير حركة السلام الآن "إن هدف هذه التظاهرة هو الكشف عن الوجه الحقيقي لرئيس الحكومة ووزير الحرب الذين يظهرون أنفسهم كأنهم معتدلين ولكنهم في الحقيقة يوازون في تصرفاتهم أفكار حركة شاس وإسرائيل بيتنا ويميلون إلى سياسة يمينية متطرفة".