الفرا: عودة ثلاثة محافظين إلى غزة يأتي في إطار تهيئة أجواء المصالحة

فلسطين اليوم – غزة

أكد الدكتور أسامة الفرا محافظ خان يونس جنوب قطاع غزة، وعضو المجلس الثوري لحركة 'فتح'، أن عودة ثلاثة محافظين إلى قطاع غزة الخميس الماضي يأتي في إطار تهيئة الأجواء للمصالحة الفلسطينية.

وبين الفرا في تصريح للصحافيين عيشة عودته: إن 'العودة إلى قطاع غزة تأتي في إطار الأجواء المتوفرة اليوم لإنهاء المصالحة'، مضيفًا 'في اعتقادي أن تواجدنا يقلص من الحالة القائمة، وينجح عملية المصالحة، وهذا وطننا'، مشيرًا إلى أن عودته تمت بشكل طبيعي دون أية معوقات.

وعاد إلى قطاع غزة الخميس عبر معبر رفح البري بالإضافة إلى المحافظ الفرا محافظ غزة محمد القدوة، ومحافظ رفح زهدى القدرة، والعميد فاطمة البرناوي.

وأشار إلى أنهم سيقومون بأي عمل يمكن أن يعزز الوحدة الوطنية، مضيفًا 'المطلوب اليوم من الجميع سواء في فتح وحماس أن نبذل قصارى جهدنا لتهيئة أجواء مناسبة لإتمام المصالحة بشكل سريع'.

وحول إن كانت هناك ترتيبات لعقد لقاءات مع قيادات من حركة حماس في قطاع غزة، قال الفرا :'في المقام الأول نحن عملنا كمحافظين، وإذا قدر لنا الالتقاء بأخوة من حماس في عملية تعزيز المصالحة لن ندخر جهدًا'.

ولفت إلى أن الأيام القادمة ستشهد عودة مجموعة من كوادر حركة فتح إلى قطاع غزة، مشددًا 'يجب أن نمضي جميعًا إلى هذه العودة على أساس أنها تعزز من تحقيق المصالحة، وأن يكون هناك فرصة لالتقاء قيادات من حماس وفتح لانجاز هذا الموضوع'.