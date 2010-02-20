موسى: يجب ضمان المرور المفتوح لأهل غزة

فلسطين اليوم-وكالات

أوضح الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى قبيل مغادرته لبنان أمس أن "احتمال شن إسرائيل عدوانا على لبنان هو احتمال قائم، ويجب التحسب للاحتمالات القائمة لحماية لبنان ومؤازرته". وأوضح أن المحادثات التي أجراها مع المسؤولين في لبنان "كانت إيجابية ومفيدة للغاية، وقد تحدثنا في أمور محددة تتعلق بالقمة العربية والعلاقات العربية والتهديدات الإسرائيلية والوضع الإيراني".

وقال: إن موضوع مشاركة لبنان في القمة "غير مطروح للنقاش ولا للخلاف، وخلال الأيام القليلة القادمة سيصير نقاشا بشأن المستوى الذي ستتم على أساسه المشاركة". وحول التضامن مع غزة، قال موسى إن الموضوع "ليس موضوع جدار أو غيره، وإنما هو المرور المفتوح بالنسبة لأهل غزة".