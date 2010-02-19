الزهار يطالب بتسلم الفلسطينيين المشاركين في اغتيال المبحوح

الزهار يطالب الإمارات بتسليمها الفلسطينيين المتهمين في المشاركة في اغتيال المبحوح

فلسطين اليوم- غزة

طالب عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الدكتور محمود الزهار دولة الإمارات العربية تسليمها الفلسطينيين الاثنين الذين تم اعتقالهما للضلوع في الاشتراك في اغتيال القيادي في "حماس" محمود المبحوح في دبي قبل شهر.

وأوضح الزهار في تصريحات له عقب صلاة الجمعة في مسجد الإمام الشافي بغزة أنه على الإمارات تسليمها الفلسطينيين الذين تم اعتقالهما للمشاركة في اغتيال المبحوح من أجل محاكمتهما حسب القانون الفلسطيني.

وبخصوص الأجانب المتهمين باغتيال المبحوح أشار الزهار إلى أنه في حال تم محاكمتهم في محاكم عادلة في بلادهم الأوربية لينالوا العقاب فهذا أمر جيد، وإلا فإن الحركة سوف تحدد موقفها من هذا الأمر لاحقا، حسب قوله.