قوبلت زيارته بعدم الترحيب.. ليبرمان في بروكسل الاثنين المقبل

فلسطين اليوم-قسم المتابعة

يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بعدد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي خلال زيارة يقوم بها لبروكسل يوم الإثنين المقبل الذي يشهد اجتماعاً لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تتعرض فيه إسرائيل لانتقادات من عدة دول أوروبية استُخدمت جوازاتها في اغتيال القيادي الفلسطيني محمود المبحوح في دبي في العشرين من يناير الماضي.

وقد رفض جون كلانسي الناطق باسم المفوضية الأوروبية التعليق على اغتيال المبحوح واستخدام جوازات سفر أوروبية مزورة في تنفيذه معتبراً ذلك أمراً ثنائياً بين إسرائيل والدولة الأوروبية المعنية.

وأكد مصدر دبلوماسي أن الوزير الإسرائيلي سيلتقي بالممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية كاترين آشتون ورئيس البرلمان الأوروبي جرزي بوزيك وعدد من وزراء خارجية الدول الأوروبية.

ورفض المصدر توضيح ما إذا كانت الزيارة بدعوة من أسبانيا التي ترأس الاتحاد الأوروبي حالياً وتميل إلى توطيد العلاقات الأوروبية مع إسرائيل أم أن الوزير الإسرائيلي يقوم بها لإقناع الأوروبيين بصحة تصرفات إسرائيل في استخدام كل الوسائل التي تضمن أمن إسرائيل ضد ما تصفه بالإرهاب.

وأوضح المصدر أن عدداً من الدول الأوروبية لم تحبذ الزيارة في هذا الوقت بالذات وأن الوزير الإسرائيلي قد يحث الأوروبيين على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لمنع الخطر النووي الإيراني ويناقش الوضع في الشرق الأوسط بشكل عام.

واستبعد المصدر أن تتأثر العلاقات الأوروبية الإسرائيلية بحادث اغتيال المبحوح وما رافقه من استخدام هواتف محمولة وجوازات سفر مزورة تتعلق بخمس من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.