الاحتلال يجرف ثلاثة منازل شرق مخيم المغازي

فلسطين اليوم-غزة

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، ثلاثة منازل شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا أن آليات الاحتلال المتوغلة منذ صباح اليوم شرق المخيم جرفت ثلاثة منازل على بعد 700 متر من الشريط الحدودي الفاصل بين أراضي عام 48 وشرق القطاع.

وأوضح أن منزلين من بين الثلاثة المجرفة تعود لعائلتي شحادة وسعيد الذين يقطنون المنطقة منذ سنوات.

وكانت عدة آليات عسكرية ترافقها ثلاث جرافات مدرعة توغلت مئات الأمتار انطلاقاً من ما يسمى موقع 'كيسوفيم' العسكري، وسط إطلاق نار كثيف وعشوائي صوب منازل وممتلكات المواطنين، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.