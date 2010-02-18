صحيفة: إدارة عملية إغتيال المبحوح تمت من غرفة قيادة في النمسا

فلسطين اليوم-غزة

الموساد الصهيوني قام بإدارة عملية تصفية المبحوح من غرفة قيادة أنشئت في النمسا، هذا ما كشفته به صحيفة (سوددويتشي تسايتونغ) التي تعتبر صحيفة موثوقا بها ومتخصصة بالشؤون الأمنية.

وتقول الصحيفة أن معظم أفراد فريق الاغتيال استخدموا أرقاما هاتفية خلوية نمساوية واجروا مكالمات هاتفية مشفرة من دبي إلى النمسا.

وتقول شرطة دبي أن المغتالين لم يتكلموا بعضهم مع البعض الآخر مباشرة بل عن طريق غرفة القيادة في النمسا فقط.

وقد أعلنت السلطات النمساوية مساء أمس أنها ستفتح بدورها تحقيقا في ملف اغتيال المبحوح.

وتضيف الصحيفة الألمانية أن جميع أفراد خلية الاغتيال كانوا طاروا إلى دبي من دول أوروبية بفارق ساعات معدودات بعضهم عن البعض الآخر: 5 توجهوا إلى دبي من ألمانيا (ميونيخ وفرانكفورت) 4 من زوريخ.