زاهر يُمهل نيجيريا 3 أيام لتقديم عرض رسمي لاستعارة شحاتة

القاهرة/ طالب الاتحاد المصري لكرة القدم نظيره النيجيري بتقدم عرض رسمي للتعاقد مع المدير الفني لبطل إفريقيا حسن شحاتة لقيادة "النسور النيجيرية" في كأس العالم بجنوب إفريقيا في موعد أقصاه الجمعة 19-02-2010.

يُشار إلى ان الاتحاد النيجيري، الذي فصل مدرب المنتخب شعيبو امودو أخيراً على خلفية الأداء الضعيف الذي ظهر به المنتخب النيجيري في كأس الامم الافريقية التي أقيمت في أنغولا، بحاجة الى مدرب لقيادة المنتخب في نهائيات كأس العالم.

وقال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سمير زاهر إنه أجرى اتصالاً هاتفياً الثلاثاء الماضي مع المنسق العام للمنتخبات في الاتحاد النيجيري توندى أدليكو، للتأكد من جدية العرض، واشترط حضور وفد من الاتحاد النيجيري بقيادة رئيسه أوساني عبدالله لالو إلى القاهرة لبدء المفاوضات والاتفاق على بنود التعاقد.

وأضاف زاهر في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم": أن اتصاله بأدليكو كان بناء على الفاكس الذي تلقاه نائب رئيس اتحاد الكرة هاني أبوريدة، مضيفاً "أبلغت المنسق العام لمنتخبات نيجيريا بأنني مفوّض من قبل حسن شحاتة والاتحاد المصري للتفاوض والتأكد من جدية العرض".

وأضاف رئيس اتحاد الكرة المصري "أكد لي أدليكو رغبة الاتحاد النيجيري في التعاقد مع شحاتة على سبيل الإعارة، لكنه كشف أنه يتولى التفاوض مع بعض المدربين الآخرين المرشحين للمهمة نفسها، وأنه استقبل مع بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ٣ مدربين في لندن، وسيعرض ما توصل إليه على الاتحاد النيجيري، ولم تتطرق المكالمة بيننا للتفاصيل المالية.

من جانبه، رفض حسن شحاتة، البالغ من العمر 60 عاماً والموجود حالياً في الأراضي المقدسة لأداء العمرة، التعليق على العرض النيجيري، وقال في اتصال هاتفي: "لن أتحدث عن كرة القدم أو أي عروض لأنني في مكان مقدّس، وأركز فقط على إرضاء المولى سبحانه وتعالى وشكره على كل ما تحقق".

وأظهر شحاتة رغبة في تولي مهمة تدريب "النسور النيجيرية" شريطة حصول الاتحاد النيجيري على موافقة نظيره المصري على إعارة خدماته.