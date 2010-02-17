إسرائيل تبيع عقارات و مواقع أثرية و أملاك وقف إسلامي في عكا

فلسطين اليوم : عكا

وجهت قيادات اجتماعية وسياسية من مدينة عكا الساحلية في الداخل الفلسطيني المحتل، نداء للمستثمرين العرب للاستثمار بالمدينة وشراء عقارات وأملاك الفلسطينيين المهجرين.

يأتي ذلك رداً على قيام "إسرائيل" مؤخراً ببيع عقارات الفلسطينيين والمواقع الأثرية والوقف الإسلامي في المدينة بالمزاد العلني.

وقال عضو بلدية عكا أحمد عودة إن "إسرائيل" تسعى لتفريغ عكا والمدن الساحلية من العرب وتشجيع استيطان اليهود بها، مشيراً إلى أن عملية بيع عقارات وأملاك الفلسطينيين للمستثمرين اليهود تندرج في إطار هذا المخطط.

وقامت "إسرائيل" مؤخراً ببيع عقارات الفلسطينيين والمواقع الأثرية والوقف الإسلامي في المدينة بالمزاد العلني، في مناقصات أعلنت عنها "شركة تطوير عكا" الممولة من الحكومة الإسرائيلية.

وكشف عودة أنه أعلن عن بيع قرابة 250 عقاراً من أملاك الفلسطينيين وعشرات المواقع الأثرية والوقف الإسلامي، في مناقصات بالمزاد العلني.

وتوضع شروط تعجيزية لمنع العرب من التقدم والفوز بالمناقصات، حسب تعبيره. وأشار عودة إلى أن الشركة الإسرائيلية تتعمد إدراج العقارات ضمن رزمة واحدة لتضاعف الأسعار وتصعب على المواطن العربي شراءها.