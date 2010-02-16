طهران تنفي تلقيها اقتراحا جديداً بشأن تبادل اليورانيوم

فلسطين اليوم: وكالات

تراجعت إيران اليوم الثلاثاء عما أعلنته الاثنين من أنها تلقت اقتراحا جديدا من باريس وموسكو وواشنطن في شأن تبادل اليورانيوم، وقالت إن خطأ في الترجمة وراء الإعلان عن اقتراح جديد.

وقال وزير الخارجية الإيرانية منوشهر متكي في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره التركي أحمد داوود أوغلو، إن هناك رسالة جديدة من الدول وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا، معتبراً أنه بدا لبلاده من خلال الترجمة أنها كانت تنطوي على اقتراح جديد.

وكان رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي اكبر صالحي قد قال الاثنين إن بلاده تدرس اقتراحا جديدا من موسكو وباريس وواشنطن لتبادل اليورانيوم.

لكن الدول الثلاث نفت وجود أي اقتراح جديد وأكدت الولايات المتحدة أن محاوري إيران يعتبرون أن الاقتراح الذي قدم في الخريف عبر الوكالة الدولية لا يزال قائما.ً