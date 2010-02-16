خلافات بين « تل أبيب » ولندن لرفض الأخيرة تغيير قانون اعتقال مجرمي الحرب

فلسطين اليوم : بيت لحم

ذكرت صحيفة التايمز اللندنية، أن هناك خلافات بين إسرائيل وبريطانيا على خلفية عدم إيفاء الأخيرة بوعودها بتغيير قانون يتعلق بالسماح للمحاكم باعتقال إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وحسب الصحيفة فإن سبب الخلاف ناجم عن تخوف الحكومة البريطانية من الإقدام على خطوة كهذه قبل الانتخابات البريطانية المقررة في شهر مايو المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير القضاء البريطاني جيك ستراون اقترح خلال جلسة محادثات مغلقة بهذا الشأن تشكيل لجنة قانونية من خلال البرلمان الجديد بعد الانتخابات وهي تتولى هذا الأمر بنفسها.

ولفتت "التايمز" إلى قضية أخرى تقف حائل أمام تغيير القانون وهي أن 119 نائب في البرلمان كانوا قد وقعوا على تعهد بعدم تغيير القانون في هذه الفترة, أي قبل الانتخابات.

وهددت مصادر سياسية في وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه في حال عدم تمكن مسؤولين إسرائيليين إلى لندن فإن إسرائيل ستلغي جميع الزيارات إلى لندن الأمر الذي سينعكس سلباً على مستوى العلاقة بين البلدين.

يشار إلى أن وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسفي لفني تعرضت لمحاولة اعتقال أثناء زيارتها للندن الشهر الماضي بعد دعوى قضائية رفعت ضدها أمام المحاكم البريطانية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.