هآرتس: نتنياهو طلب من مدفيديف نقل رسالةٍ لـ« حماس »

فلسطين اليوم : ترجمة خاصة

طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال لقائه في الكرملين بالأمس من الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف نقل رسالة إلى حركة "حماس" حول ملف الجندي الأسير جلعاد شاليط.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة اليوم الثلاثاء، أن الرسالة مفادها أن "إسرائيل لن تطرح على الحركة اقتراحاً أفضل مما تقدمت به بشأن صفقة التبادل المفترضة".

وأوردت "هآرتس" فحوى الرسالة نقلاً عن مسؤول في حاشية نتنياهو.

وبحسب المسؤول فإن "نتنياهو أكد للقيادة الروسية عدم ارتياحه لعلاقاتها مع "حماس"، لكنه اعتبرها قناة محتملة لنقل الرسائل الإنسانية".