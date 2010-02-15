الغصين: توقيف الصحفي البريطاني « بول مارتين » 15 يوما على خلفية أمنية

فلسطين اليوم-غزة

أكد المهندس إيهاب الغصين المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة غزة أن الصحفي البريطاني بول مارتين لا زال موقوفا، طبقا لقرار النيابة العامة في غزة لمدة 15 يوما على خلفية أمنية ليس لها علاقة بعمله الصحفي.

وأضاف الغصين "لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن التهم الموجهة إلى "مارتين" تعود إلى اعترافات متهم فلسطيني سابق عليه، وأن التحقيقات لا زالت جارية في هذه القضية.

وأضاف الغصين أن ممثلا عن القنصلية البريطانية في القدس المحتلة زار "مارتين"، حيث أحضر له بعض المستلزمات وقام بتوكيل محام للدفاع عنه، وأن المسئول البريطاني أكد أن "مارتين" يتحمل وحده المسئولية عن أي مخالفات للقانون الفلسطيني.