رئيس وفد البرلمانيين العرب يأمل أن تسهم زيارة غزة بتحقيق المصالحة

فلسطين اليوم-غزة

أعرب رئيس وفد اتحاد البرلمانيين العرب عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد سالم الكعبي عن أمله في أن تساهم زيارتهم إلى غزة في توطيد علاقات المودة والمحبة بين الفصائل الفلسطينية، وأن تتحقق قريباً المصالحة ويتوحد الشعب الفلسطيني.

وكان وفد اتحاد البرلمانيين العرب وعددهم 26 نائبا قد تمكن بعد ظهر اليوم الاثنين (15/2) من دخول قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، في زيارة قصيرة تستمر لثلاثة أيام فقط هي الأولى من نوعها وقد كان الدكتور احمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي وعدد من النواب والمسولين في الحكومة الفلسطينية في غزة باستقبال الوفد.

وتعتبر زيارة الوفد البرلماني العربي هي الأولى من نوعها إلى قطاع غزة منذ فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع الساحلي الذي يقطنه 1.5 مليون نسمة.

وقال الكعبي خلال مؤتمر صحفي عقد برفقة بحر في معبر رفح "إن زيارة الوفد تأتي تضامنية مع الشعب الفلسطينية خاصة في قطاع غزة المحاصر".

من جانبه، وصف بحر زيارة الوفد البرلماني العربي إلى غزة بالتاريخية. وقال "إنها تعبر عن الأصالة العربية الشجاعة لنصرة الشعب الفلسطيني وهي تجسد عمق العلاقة الأخوية مع القطاع".

وتمنى بحر أن تكون هذه الزيارة بداية لكسر الحصار السياسي "الذي فرضته إسرائيل وأمريكا عقابا له على خياراته الديمقراطية"، مثمنا دور مصر في تسهيل وصول الوفد البرلماني.

وأعرب عن ثقته في أن تشكل هذه الزيارة حافزا لمزيد من الجهد العربي من أجل رفع الحصار الإسرائيلي وفتح معابر قطاع غزة.

وأكد بحر أن المصالحة الفلسطينية "ضرورة وطنية ودينية نأمل أن يكون للوفد البرلماني العربي أن يكون له دور فعال في المساهمة في تحقيقها وفق الثوابت الفلسطينية" داعياً مصر "الراعي الوحيد للحوار الفلسطيني" إلى دعوة الفصائل الفلسطينية لبحث تحقيق المصالحة قبل القمة العربية المقبلة في ليبيا.

ومن المقرر أن يتحرك الوفد البرلماني العربي ضمن زيارته الحافلة التي تجيء تحت رعاية وإشراف المجلس التشريعي ضمن برنامج متكامل يشتمل على لقاء مع نواب المجلس التشريعي في مقر المجلس بغزة، وزيارة مجلس الوزراء، ولقاءات مع الفصائل الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، وأهالي الأسرى، ولجنة توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية، وزيارة الجامعة الإسلامية، فضلا عن جولة ميدانية تشمل العائلات المنكوبة والمناطق التي تعرضت للدمار إبان الحرب على غزة، على أن تقيم رئاسة المجلس حفلا تكريميا وداعيا للوفد الزائر يعقبه مؤتمر صحفي يلخص أهم إنجازات الزيارة صباح بعد غد الأربعاء (17/2) قبل أن يغادر الوفد أرض القطاع عبر معبر رفح.