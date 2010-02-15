إنتنياهو يطالب روسيا بـ « عقوبات ذات أنياب » على طهران وبوقف استيراد النفط الإيراني‎

فلسطين اليوم-ترجمة خاصة)

قال مسؤول إسرائيلي اشترط عدم ذكر اسمه إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب اليوم الإثنين من الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف فرض "عقوبات ذات أنياب" تستهدف قطاع الطاقة في إيران.

وحسب موقع هآرتس فقد تعهد مديدف خلال لقاءه مع نتنياهو بوقف بيع صواريخ اس 300 لإيران في هذه المرحلة على الرغم من وجود صفقة بين ايران وموسكو.

وقال المسؤول الاسرائيلي الرئيس الروسي ابلغ نتنياهو وجود قرار سياسي روسي لعدم إتمام الصفقة.

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو فقد قال في رده علي سؤال خلال لقاء صحافي مع الرئيس الروسي: أنا اعتمد على ما سمعته من الرئيس الروسي بصدد صفقة الصواريخ الروسية مع ايران، وحسب اعتقادي فان الاعتبارات الروسية تقود الي استقرار المنطقة، فبعد لقائي مع الرئيس الروسي أنا مقتنع كليا أن روسيا تسعي لاستقرار المنطقة.