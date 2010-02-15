جمعية "بيت فلسطين " توزع مساعدات نقدية على طالبات المراحل الثانوية بالقطاع

فلسطين اليوم- غزة

وزعت جمعية "بيت فلسطين" إغاثة نقدية على أكثر من 185 طالبة من المراحل الثانوية في قطاع غزة ، بدعم من جمعية "I.H.H" التركية.

وقال محمد الحرازين المسؤول بجمعية "بيت فلسطين":"إن هذه المكرمة تأتي مساهمة في التخفيف عن أهلنا في قطاع غزة وخاصة في ظل الحصار المفروض على قطاعانا الحبيب منذ أكثر من ثلاث سنوات"، مضيفاً أن الجمعية ستستمر في أداء رسالتها الخيرية لخدمة كافة شرائح المجتمع الفلسطيني .

وأوضح الحرازين، أنه تم توزيع المساعدات على الطالبات بالمرحلة الثانوية على مستوى محافظات قطاع غزة ، بواقع 185 طالبة قيمة الطرد الواحد 200 شيكل.

ووجه المسئول بالجمعية شكره للجهات المانحة التي قدمت الدعم للجمعية ، ودعاها إلى الاستمرار في تقديم المساعدات لأبناء شعبنا الفلسطيني، وللأسر الفقيرة التي لا تجد من يعيلها، موضحاً أن هذه الإغاثة تأتي ضمن سلسلة مشاريع خيرية تقدمها الجمعية .