وأخيرا ..وفد الإتحاد البرلماني العربي يصل لغزة اليوم

فلسطين اليوم-غزة

يستعد المجلس التشريعي لاستقبال وفد الإتحاد البرلماني العربي الذي من المقرر أن يصل أرض غزة الصامدة اليوم الاثنين 15-2-2010.

ومن المقرر أن يكون الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي على رأس وفد نيابي لاستقبال الوفد البرلماني العربي الذي يضم 26 عضوا يمثلون الاتحاد البرلماني العربي، على معبر رفح الساعة الثانية عشر ظهرا.

وستعقد رئاسة المجلس التشريعي مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الوفد البرلماني العربي الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا قبل أن يغادر الوفد معبر رفح في إطار جولته البرلمانية في قطاع غزة التي تستمر يومين كاملين.

ومن المقرر أن يتحرك الوفد البرلماني العربي ضمن زيارته الحافلة التي تجيء تحت رعاية وإشراف المجلس التشريعي ضمن برنامج متكامل يشتمل على لقاء مع نواب المجلس التشريعي في مقر المجلس بغزة، وزيارة مجلس الوزراء، ولقاءات مع الفصائل الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، وأهالي الأسرى، ولجنة توثيق جرائم الحرب الصهيونية، وزيارة الجامعة الإسلامية، فضلا عن جولة ميدانية تشمل العائلات المنكوبة والمناطق التي تعرضت للدمار الصهيوني إبان حرب الفرقان، على أن تقيم رئاسة المجلس حفلا تكريميا وداعيا للوفد الزائر يعقبه مؤتمر صحفي يلخص أهم إنجازات الزيارة صباح الثلاثاء قبل أن يغادر الوفد أرض القطاع عبر معبر رفح.

وإذ ترحب رئاسة المجلس التشريعي بهذه الزيارة التاريخية الهامة، فإنها تؤكد أنها ستشكل دفعة معنوية كبرى لأهالي القطاع، وستسهم في تعزيز الجبهة المباركة التي تدفع بقوة في سبيل كسر الحصار عن غزة وأهلها الصابرين، وسترسي أسس ودعائم الحق والخير والعدالة في وجه مسيرة الظلم والقهر والاستكبار التي يحاول من خلالها أعداء شعبنا تصفية قضيته العادلة ومسخ حقوقه الوطنية.