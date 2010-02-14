طولكرم: الشرطة تبدأ حملةً لمنع استغلال الأطفال في العمل

فلسطين اليوم : طولكرم

باشرت شرطة طولكرم اليوم الأحد، تنفيذ حملة لمنع استغلال الأطفال في جميع أرجاء المحافظة الواقعة إلى الشمال من الضفة الغربية.

وأوضحت دائرة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة في تصريحٍ صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخةً عنه، أن هذه الحملة تأتي لمنع استغلال الأطفال دون السن القانوني في العمل وبيع المواد الغذائية، والعمل في بعض المهن الخفيفة الأخرى في الشوارع وعدد من الأحياء في طولكرم.

وأضاف البيان أن هذه الحملة "تهدف لتطبيق قانون الطفل الفلسطيني الصادر عام 98 ، والقاضي بعدم السماح باستغلال الأطفال، وإقحامهم في العمل، وأيضاً المحافظة على حقوقهم".

وفي هذا السياق فقد ضبطت المباحث العامة 14 طفلا يقومون ببيع العلكة والقهوة على مفترقات الطرق، وسلمتهم لمراقب السلوك في وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث تم استدعاء أولياء أمورهم لأخذ تعهدات بعدم تكرار هذا التصرف من أطفالهم.

وأكد بيان الشرطة "أن تضافر جهود المؤسسات العامة والخاصة في المحافظة، كان لها دور كبير في الحد من الظواهر السلبية".