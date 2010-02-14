كريستيانو يحن إلى مانشستر يونايتد وفيديتش على أبواب ريال مدريد

مدريد/ عبر مهاجم ريال مدريد الإسباني الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو عن افتقاده الى ناديه الإنكليزي السابق مانشستر يونايتد وكشف أنه ربما يعود الى ملعب "أولد ترافورد" مجدداً.

وكان رونالدو (25 عاما) تخلى عن فريقه السابق متجها إلى العاصمة الإسبانية بعقد قياسي بلغ 80 مليون يورو الصيف الماضي، لكنه قال لصحيفة "نيوز أوف ذي وورلد" الإنكليزية الأسبوعية الصادرة يوم الأحد انه اشتاق إلى ارتداء قميص مانشستر يونايتد.

وقال رونالدو: "بالطبع افتقد اللعب مع مانشستر يونايتد، لعبت هناك لمدة 6 أعوام وهذا وقت طويل. لا أزال مهتما بمتابعة مباريات مانشستر، وربما سأعود في المستقبل للعب هناك".

وسجل رونالدو هدفين لريال أمس السبت في مباراة خيريز (3-صفر) في الدوري، ليقلص الفريق الملكي الفارق الى نقطتين مع غريمه برشلونة المتصدر.

وأضاف رونالدو أنه يفتقد إلى مدرب مانشستر السير الاسكتلندي اليكس فيرغوسون: "أريد إنهاء عقدي هنا، لكن في المستقبل يعلم الله فقط ما سيحصل. لا أقول أنني لست سعيداً هنا في ريال مدريد. حقا أنا سعيد والكل يعلم ذلك، لكنني أفتقد الى مانشستر يونايتد والمدرب واللاعبين، فقد تركت عائلة هناك".

فيديتش على ابواب ريال مدريد

ذكر أحد المصادر المقربة من ريال مدريد الاسباني, ان الفريق الملكي قد توصل لاتفاق مبدئي مع مانشستر يونايتد لضم الصربي نيمانيا فيديتش, مقابل عرض قيمته 25 مليون يورو.

ولم يلعب فيديتش معظم فترات هذا الموسم بسبب إصاباته المستمرة, مما أدى الى توتر العلاقة بينه وبين مدرب الفريق اليكس فيرغسون.

وأشيع أن الصربي قام بعرض منزله للبيع, وبدأ البحث عن مكان الاقامة الجديد في اسبانيا.

ومن بين الأندية المهتمة بالاستفادة من خدمات اللاعب, ايه سي ميلان الايطالي, ومانشستر سيتي الانجليزي الذي اكد بدوره استعداده لتقديم عرض يصل الى 45 مليون يورو لضم اللاعب.