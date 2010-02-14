السلطات المصرية تفرج عن ضابط أمن فلسطيني

فلسطين اليوم- غزة

ذكر مسؤول فلسطيني كبير على معبر رفح مع مصر، اليوم الأحد (14/2) أن السلطات المصرية أفرجت عن الرائد جاسر المشوخي، الذي من المتوقع أن يصل إلى قطاع غزة في غضون الساعات القادمة.

وأبلغ المسؤول أن المشوخي وصل إلى الجانب المصري من المعبر في طريقة للدخول إلى غزة.

وألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على المشوخي يوم الاثنين الماضي، داخل شقته في ضاحية الجيزة الملاصقة للعاصمة المصرية القاهرة.

والمشوخي (37 عاماً) كان مسؤول التنسيق بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني، وأقام في مصر بهدف استكمال دراسته العليا حيث كان يستعد لمناقشة رسالة الماجستير الخاصة به.