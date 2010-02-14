إسرائيل توزع كمامات واقية على جمهورها خلال أسبوعين

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجبهة الداخلية ستبدأ توزيع الكمامات الواقية من الأسلحة الكيماوية على مختلف قطاعات الجمهور خلال أسبوعين، فيما اعتبرته تلك المصادر بتصاعد نذر شن حرب على سوريا أو إيران.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي :"إن تعليمات إرشادية ستوزع مصاحبة لتلك الكمامات الواقية مع مراعاة عدم إحداث أي نوع من الذعر لدى الجمهور"، مشيرة إلى أن "تلك الإجراءات تدخل في إطار حماية الجبهة الداخلية من الأخطار المحتملة"، على حد تعبيرها.

ولفتت المصادر إلى أن قيادة الجيش تجري استعدادات واسعة لاحتمال اشتعال كافة الجبهات ضد إسرائيل في حال توجيه ضربة إلى إيران.