الاحتلال يزيل خيمة الإعتصام لعائلة الغاوي في القدس

فلسطين اليوم-القدس

أزالت طواقم مشتركة من بلدية الاحتلال في القدس والشرطة الإسرائيلية فجر اليوم خيمة الاعتصام لعائلة الغاوي في حي الشيخ جراح وصادرت محتوياتها.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن شهد الحي الليلة الماضية توترا في أعقاب اعتقال الشرطة الإسرائيلية المواطنة فاطمة ذياب (45 عاما) من سكان الحي بتهمة سكبها المياه على عضو الكنيست المتطرف ميخائيل بن آري من حزب الاتحاد القومي لدى قيامه بجولة استفزازية لمنازل يقيم فيها مستوطنون.

وأفاد مراسلنا أن محكمة إسرائيلية بدأت صباح اليوم النظر في طلب الشرطة تمديد اعتقال المواطنة المذكورة على خلفية اتهامها بمهاجمة عضو الكنيست المذكور.