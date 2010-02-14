أمن السلطة يواصل اعتقال منسق الرابطة الإسلامية بالجامعة الأمريكية

فلسطين اليوم : جنين

لازالت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة، تحتجز منسق الرابطة الإسلامية، الذراع الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بالجامعة العربية الأمريكية في جنين، للشهر الخامس على التوالي.

وأفاد مراسلنا في جنين أن الشيخ فايز الشايب ( 24 عاماً) من برقين قضاء جنين، لازال معتقلاً في سجن جنيد بنابلس، لافتاً النظر إلى أن أمن السلطة أنهى التحقيق معه وأبقى ملفه مفتوحاً، ليبدأ فصلاً جديداً من المعاناة، حيث كان قد اعتقل خمس سنوات في سجون الاحتلال.

وأشار أحد مسؤولي الرابطة الإسلامية في الجامعة العربية الأمريكية، أن الفصل الدراسي الأول ضاع على الشيخ الشايب، موضحاً أن إبقاءه رهن الاعتقال سيضيع الفصل الثاني عليه أيضاً.

وناشد المسؤول ذاته إدارة الجامعة والأطر الطلابية فيها، بالمطالبة بالإفراج عن الشيخ الشايب و بقية زملائه فوراً، كي يواصلوا مسيرتهم الأكاديمية.