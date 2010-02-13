القبض على متهم بإطلاق النار على سيدة وطفل في طولكرم

فلسطين اليوم - طولكرم

ألقت الشرطة القبض، اليوم، على متهم بإطلاق الرصاص على سيدة واصابة طفل بقدمه أثناء تواجدهما وسط مدينة طولكرم.

وأوضح بيان للإدارة العامة للعلاقات العامة والعلام بالشرطة، أن شخص قام بإطلاق الرصاص الحي على سيدة أثناء تواجدها بالقرب من مجمع 'الكراجات' وسط المدينة فأصاب طفل يبلغ من العمر 7 سنوات بقدمه ولاذ بالفرار إلا أن تواجد احد أفراد شرطة المرور بالمكان القي القبض عليه بعد مطاردته وقام بضبط سلاح الجريمة بحوزته.

وأوضح البيان، انه تم نقل الطفل المصاب إلى المستشفى. وحسب مصادر طبية فان إصابته وصفت بالطفيفة، في حين اعترف المشتبه به بإطلاق النار على السيدة على خلفية ثأر عائلي خلال التحقيق.

وأكد البيان انه سيتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة بعد استكمال التحقيق لإجراء المقتضى القانوني بحقه.