عرضان احترافيان للحضري من بلجيكا والبرازيل

القاهرة/ تلقى عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري لكرة القدم عرضين من فريقين أحدهما من البرازيل والآخر من بلجيكا للعب في صفوف أي منهما خلال المرحلة المقبلة وذلك بعد أن تدهورت العلاقة بينه وبين مسؤولي ناديه الإسماعيلي المصري ووصلت إلى طريق مسدود.

وأكد عصام الحضري في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن العرضين سيتم دراستهما بعناية وتأني تمهيداً لاختيار أي منهما في المرحلة المقبلة، خاصة وأن العرض الأول من نادي بالميراس البرازيلي والآخر من نادي ليرس البلجيكي.

أضاف حارس عرين الفراعنة أن فترة الانتقالات الشتوية في الدوري البرازيلي ما زالت مفتوحة حتى الآن في ظل العرض الذي تقدم به مسؤولو بالميراس والذي وصلت قيمته إلى نصف مليون دولار قابلة للزيادة إلى 600 ألف دولار بخلاف المقابل المالي الذي سيحصل عليه.

ومنح النادي البرازيلي مهلة خمسة أيام للنادي الإسماعيلي من اجل اتخاذ قرار ببدء المفاوضات أو توقفها.

وتلقي الحضري اتصالاً هاتفياً من المصري ماجد سامي رئيس نادي ليرس البلجيكي من أجل إبلاغه بالاجتماع الذي عقد بينه وبين نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي، وأوضح التوصل إلى اتفاق معين بين الطرفين علي بيع الحضري لليرس.

وأكد سامي للحضري رغبته في ضمه لصفوف النادي البلجيكي، فيما ينتظر أن يحسم الحارس المخضرم أمره في الانتقال إلي بالميراس أو ليرس خلال الأيام القليلة القادمة.