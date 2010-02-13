فوز الصحفي خليل أبو حمرة بجائزة دولية عن حرب غزة

فلسطين اليوم: غزة

فاز مصور وكالة الاسوشيتدبرس الأمريكية الزميل الصحفي خليل أبو حمرة بجائزة اليابان الدولية عن تغطيته للحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة العام الماضي، وبذلك يرتفع عدد الجوائز التي حصدها الزميل أبو حمرة عن تغطيته للحرب إلى ثلاثة جوائز دولية.

وقال الصحفي أبو حمرة لـ فلسطين اليوم:" إن فوزي بالجاهزة هو شرف كبير للشعب الفلسطيني عامة والصحفي الفلسطيني بشكل خاص، معرباً عن افتخاره بأن الصحفي الفلسطيني استطاع أن يوصل مأساة الشعب الفلسطيني إلى العالم من خلال الصورة."

وأوضح أن الصورة التي فازت بالجائزة كانت محط أنظار العالم أجمع.

هذا وتعقد مؤسسة اليابان اليوم مسابقة سنوية لأفضل صورة والتي تتخذ من اليابان مقراً لها.

وأهدى الجائزة إلى ضحايا الحرب الإسرائيلية بشكل عام والصحفيين الذين قضوا في الحرب بشكل خاص.

من جهته هنأ التجمع الإعلامي الفلسطيني الزميل أبو حمرة بفوزه بالجائزة، مؤكداً ان الصحفي الفلسطيني يثبت كل يوم بأنه جدير بمواجهة الالة الإعلامية الإسرائيلية ويستطيع أن يوصل للعالم ما يعانيه الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال. كما بارك التجمع لوكالة الاسوشيتدبرس الأمريكية وكافة العاملين فيها بهذا الفوز الجديد خصوصاً بعد فوز مدير مكتبها في غزة يوم أمس نجيب أبو الجبين بجائزة دولية.

وأشاد التجمع بالصحفيين كل في مكانه، ودعا إلى مزيد من تسليط الأضواء على الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض للظلم والعدوان على مدار عدة عقود.