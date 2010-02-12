لا عوائد مالية لمصدري الزهور والتوت في غزة

فلسطين اليوم : غزة

بحث القائمون على الجمعيات الزراعية المصدرة للزهور والتوت الأرضي خلال سلسلة لقاءات جمعتهم خلال اليومين الماضيين بعدد من مدراء البنوك في الضفة الغربية والمسؤولين عن شركة "جريسكو" الإسرائيلية المختصة بتسويق الزراعات التصديرية المشكلات المترتبة على عدم تمكن الأخيرة من تحويل قيمة صادرات الزهور والتوت إلى حسابات المزارعين المصدرين لهذين المنتجين في قطاع غزة، وذلك بسبب وقف التعاملات بين البنوك الإسرائيلية والبنوك العاملة في القطاع.

وأشار أحمد الشافعي، رئيس جمعية غزة التعاونية للتوت الأرضي إلى أن إجمالي كمية التوت الأرضي التي تم تصديرها حتى يوم أمس تقدر بنحو 55 طناً.

ولفت غسان قاسم، رئيس جمعية بيت حانون للزهور إلى أن عملية تصدير الزهور تشهد يومياً زيادة في كمية الصادرات، موضحاً أن ما تم تصديره منذ العاشر من كانون الأول الماضي وحتى يوم أمس تجاوز 4 ملايين زهرة.

وأوضح أن وتيرة تصدير الزهور تسير بشكل تصاعدي تجاوز خلال الأيام الأخيرة أكثر من 400 ألف زهرة في كل يوم يتم فيه تصدير الزهور عبر معبر كرم أبو سالم.