القدس: مستوطنو التلة الفرنسية يطالبون بإقامة جدار عازل يفصلهم عن العيساوية

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

قالت أسبوعية "يروشاليم" الإسرائيلية اليوم:" إن مستوطني التلة الفرنسية في القدس يطالبون البلدية بإقامة جدار فاصل بينهم وبين بلدة العيساوية"، حيث زعموا أن سقوط جدار من الأسلاك الشائكة أدى إلى زيادة نسبة السرقات من ساحات المنازل، كما يطالبون بإعادة إنارة "خط التماس" بينهم وبين العيساوية لزيادة الإحساس بالأمن الشخصي.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الطلبة في الجامعة العبرية على جبل "سكوبس" طالب قبل حوالي 3 أشهر ببناء جدار فصل بين العيساوية والجامعة، وزعم أن هذا الجدار يستهدف منع التحرش الجنسي والسطو على سيارات الطلاب"، كما عبَّر.

ويوجد جدار اليوم لكنه قصير لا يمنع الأشخاص من المرور. ولم ترفض البلدية هذا الطلب لكنهم أكدوا بأن الحل يكمن بفرض القانون وزيادة نشاطات الشرطة في المنطقة. وأكدت البلدية بأنها تدرس زيادة ارتفاع الجدار القائم.

وأعرب محمد مختار العيساوية عن معارضته لطلب مستوطني التلة الفرنسية إقامة جدار فاصل وقال :"الجدار سيء، إذ يعطي إحساسا غير جيد وضار للشعبين".