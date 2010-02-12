كلينتون: « بلير » سيكثف جهوده في الشرق الاوسط بالتعاون « ميتشل »

فلسطين اليوم-رويترز

قالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون امس ان مبعوث السلام في الشرق الاوسط توني بلير "سيكثف" جهوده مع المفاوض الامريكي جورج ميتشل للوساطة من أجل اجراء مباحثات سلام بين اسرائيل والفلسطينيين.

ويمثل رئيس الوزراء البريطاني السابق بلير رباعي الوساطة للسلام في الشرق الأوسط المؤلف من الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا.

وقالت كلينتون في بيان بعد ان تحدثت مع بلير "توني بلير ممثل الرباعي سيكثف جهوده بالتعاون مع السناتور ميتشل دعما للمفاوضات السياسية".

وكررت كلينتون التزام واشنطن بالسعي الى حل الدولتين للصراع الاسرائيلي الفلسطيني وقالت ان بلير سيسعى الى وضع الأساس لدولة فلسطينية في المستقبل "ولتحسين حرية التنقل" للفلسطينيين.

واضافت انه سيقوم أيضا بالتنسيق مع ميتشل للتشجيع على مزيد من استثمارات القطاع الخاص وتحسين المستويات المعيشية للناس في غزة.

وكانت الولايات المتحد اقترحت التغلب على نزاع يحول دون استئناف المباحثات بين اسرائيل والفلسطينيين والمتوقفة منذ اكثر من عام باللجوء الى اجراء مباحثات غير مباشرة تتوسط فيها الولايات المتحدة.