مصر: الصخور توقف العمل بالجدار الفولاذى.. وشهود عيان يؤكدون اختراقه

فلسطين اليوم-المصري اليوم

أكد عدد من العاملين فى مشروع إنشاء الجدار الفولاذى، الذى تقيمه مصر على الحدود مع قطاع غزة، توقف الأعمال فى عدة قطاعات بالجدار، بسبب الطبيعة الجيولوجية للأراضى الواقعة على الشريط الحدودى-وذلك حسب ما ذكرته صحيفة المصري اليوم القاهرية في عددها اليوم الجمعة.

وقال العاملون إنهم فوجئوا بتوقف الألواح الفولاذية على عمق لا يزيد على ٤ أمتار ولمسافات امتدت لأكثر من ١٠ أمتار، وهو ما يؤكد اصطدامها بصخور وتكوينات داخل الأرض فى المرحلة قبل الأخيرة من أعمال الجدار، وأوضحوا أنه رغم محاولات الانتهاء من الأعمال، فإن الصخور تمثل العائق الأكثر صعوبة لفرق العمل بالمنطقة، لافتين إلى أن هذا التوقف جاء عقب عدة توقفات بسبب السيول والأمطار.

وشهدت حركة البضائع المتجهة للتهريب عبر الأنفاق، تراجعاً ملحوظاً، ولم يعد هناك كم كبير من الشاحنات على الطريق المؤدى إلى مدينة رفح على الرغم من تأكيد شهود عيان وبعض تجار الأنفاق تمكنهم من اختراق الجدار والنفاذ من خلاله فى بعض المناطق وعلى أعماق كبيرة-وذلك حسب الصحيفة المصرية.