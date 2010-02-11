جمعية المرأة العاملة تطلق فعاليات مشروع تمكين النساء في محافظات القطاع

فلسطين اليوم: غزة

أطلقت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية أولى فعاليات مشروع تمكين النساء المنفذ في جميع محافظات قطاع غزة بالتوازي مع الضفة الغربية .

ويهدف المشروع إلى تمكين وتقوية النساء في النواحي القانونية والمشاركة السياسية، الجندر، العمل النقابي فضلا عن تعزير دور النساء في المجالس البلدية.

وقالت حنان صيام منسقة المشروع في قطاع غز ة أن المشروع ينفذ بالتعاون مع نقابة عاملات رياض الأطفال ودور الحضانة التي انبثقت كجسم مستقل عن مجموعات المرأة العاملة مع بداية عام 2004 موضحة أن المشروع يسعى إلى إحداث تغيير داخل المجتمع المحلي الفلسطيني بما يساهم في تمكين وتقوية النساء و الضغط لدى صناع القرار لسن قوانين تحمي وتصون حقوق النساء.

وأشارت صيام أنه تم تشكيل 6 مجموعات عمل نسوية من مربيات الأطفال حيث جرى تنفيذ 3 ورش عمل حول قانون العمل الفلسطيني لعام 2007 في كل من جمعية المنال لتنمية الشباب في مدينة دير البلح ، وجمعية الحياة للنهضة الأسرية في مدينة خانيونس حيث استهدفت الورش أكثر من 60 مربية من مربيات رياض الأطفال والحضانات.

وتناولت صيام خلال عملية التدريب عدة موضوعات منها قانون العمل الفلسطيني والبنود التي تضمنها لصون حقوق المرأة العاملة ، في القطاع الخاص، مكافأة نهاية الخدمة، الفصل التعسفي وأضراره ، وعقود العمل الشفوية والكتابية.

ونوهت صيام أنه جرى على هامش الورش تقديم استشارات حول القضايا والمواضيع ذات العلاقة.